Notas Mundo Catedral será transformada em hospital de campanha em Nova York

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2020

A Catedral de São João, o Divino, em Nova York (EUA), considerada uma das cinco maiores do estilo gótico no mundo, informou na segunda-feira (6) que a nave, de mais de 180 metros, e a cripta subterrânea da igreja serão transformadas em um hospital de campanha como parte do combate à pandemia do novo coronavírus.

