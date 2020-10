Mundo Alemanha registra recorde de novos casos diários de coronavírus

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

Até então, a maior quantidade de casos diários era de 7.830 novos infectados, registrados na sexta-feira (16)

A Alemanha registrou 11.287 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas nesta quinta-feira (22), uma forte alta de 49% em relação ao dia anterior e um recorde diário de infecções desde o início da pandemia.

Até então, a maior quantidade de casos diários era de 7.830 novos infectados, registrados na sexta-feira (16). Na quarta-feira (21), o país contabilizou 7.595 casos. No total, o país registra 380.762 casos e 9.875 vítimas.

A Europa passa por um novo surto de coronavírus em diversos países, mas o número de mortes deste novo surto é bem menor do que os registrados no início da pandemia. O presidente do instituto de vigilância epidemiológica Robert Koch, responsável por divulgar os dados no país, afirmou que a Alemanha vive uma situação de saúde gravíssima e que “o vírus pode estar se espalhando incontrolavelmente”.

Lothar Wieler disse que os jovens são os mais expostos ao vírus atualmente e fez um alerta: “Quanto mais pessoas são infectadas em círculos privados, mais o vírus se espalha”.

Wieler, no entanto, garantiu que ainda é possível conter a pandemia “respeitando sistematicamente as medidas de proteção” e “ventilando regularmente” ambientes fechados.

Diante do avanço da segunda onda de Covid, a chanceler Angela Merkel pediu aos cidadãos no sábado (17) para reduzir as relações sociais tanto quanto possível e os encorajou a não sair de casa.

