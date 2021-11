Mundo Alemanha tem recorde de novos casos de covid pela terceira vez em apenas uma semana

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Atualmente, o país tem 67% da população totalmente imunizada.(Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Alemanha voltou a registrar nesta quarta-feira (10) um novo recorde de novos casos de covid-19 no país. É a terceira vez em apenas uma semana que os números ultrapassam valores máximos já relatados.

Conforme as autoridades de saúde, 39.676 novas infecções foram notificadas nas últimas 24 horas, ante 37.120 na última sexta-feira (5) e as 33.949 na quinta-feira (4). Antes desse período, o máximo diário foi em dezembro de 2020, em meio à segunda onda da pandemia, quando houve 33.777 infecções em apenas um dia.

A incidência acumulada em sete dias é de 232,1 novas infecções por 100 mil habitantes, contra 146,6 de uma semana atrás.

Diante do aumento de casos, o ministro da Saúde, Jens Spahn, ressaltou a importância da vacinação em entrevista coletiva nesta quarta. Atualmente, o país tem 67% da população totalmente imunizada.

“Precisamente em uma quarta onda como esta, a vacinação faz a diferença. Continuamos vivenciando, pelo menos nas UTIs, uma pandemia de não vacinados, o que volta a pressionar o sistema, porque o número de não vacinados é muito grande”, alertou.

Outro país europeu também atingiu um novo recorde nas últimas 24 horas. A Noruega teve 2.126 casos, com 500 infeções a mais em relação há uma semana e acima do máximo de 1.973 de 1º de novembro. O país tem uma taxa de mortalidade por Covid-19 de 17,22 por 100 mil habitantes, uma das mais baixas de todo o continente europeu. No total, 87,1% da população já recebeu as duas doses.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo