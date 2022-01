Política Alexandre de Moraes abre investigação por causa de acusações sem provas de Abraham Weintraub a ministro do Supremo

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2022

Ex-ministro Abraham Weintraub, na entrevista em que fez acusação a um ministro do STF. (Foto: Reprodução/Youtube)

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), abriu um procedimento para poder apurar as declarações dadas pelo ex-titular da Educação Abraham Weintraub em entrevista ao podcast “Inteligência Ltda”. Sem apresentar provas, ele disse que um dos dez ministros do STF que lhe negaram habeas corpus tentou comprar a sua casa num condomínio fechado, mesmo sem ela estar à venda. Segundo Weintraub, esse ministro do STF alegou que o ex-ministro da Educação, que estava nos Estados Unidos e era alvo de investigação na Corte, não voltaria mais ao Brasil.

A decisão de Moraes foi tomada no chamado “inquérito das fake news”, que apura ataques e ameaças ao STF. Ele determinou que uma petição contendo o trecho da entrevista de Weintraub fosse separada num procedimento próprio. Ainda não se trata de um inquérito, mas de uma etapa prévia. A partir daí, poderão ser tomadas medidas para a apuração da conduta de Weintraub.

Na entrevista, o ex-ministro da Educação disse que foi chamado de covarde por ter fugido para os Estados Unidos para não ser preso pelo STF. A Corte nunca chegou a determinar a prisão dele, mas Weintraub via essa possibilidade. Ele tinha passado a ser investigado por ataques feitos em 2020 ao STF. Em maio daquele ano, o então ministro da Justiça André Mendonça, que hoje é ministro do STF, pediu à Corte a suspensão da investigação, o que foi negado.

“Eu vou contar um outro detalhe picante. Moro numa casa, num condomínio fechado, uma casa boa. Um juiz do STF estava procurando casa na região, dentro do condomínio. Viu a minha casa e falou: ‘Pô, casa bonita, hein, de quem é?’ Falaram: ‘Abraham Weintraub’. ‘Pergunta para ele se não quer vender para mim’”, disse Weintraub na entrevista, continuando: “‘Não tá a venda’. ‘Pergunta se quer vender para mim, já que ele não vai mais voltar ao Brasil’. O que acha disso? É adequado?”, questionou.

O entrevistador do programa diz então que isso é grave. Weintraub responde: “Isso é grave? E todo o resto que falamos aqui? É anedótico. É piada pronta.”

O STF já julgou e negou alguns habeas corpus de Weintraub. Esses julgamentos tiveram a participação de todos os ministros do STF, exceto Moraes, porque os pedidos questionavam decisões tomadas por ele no “inquérito das fake news”. As informações são do jornal O Globo.

