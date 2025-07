Para o magistrado, Bolsonaro atua em conjunto com o filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos, “nos atentados à Soberania Nacional, com o objetivo claro de interferir no curso de processos judiciais, desestabilizar a economia do Brasil e pressionar o Poder Judiciário, notadamente o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, através de imposição de sanções em face de autoridades públicas brasileiras”.

As medidas cautelares impostas por Moraes incluem o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, proibição de contato com embaixadores, diplomatas e investigados, além da proibição do uso das redes sociais.