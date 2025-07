Política Partido de Bolsonaro manifesta “estranheza e repúdio” diante da operação da Polícia Federal contra o ex-presidente

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

O PL, partido de Jair Bolsonaro, divulgou uma nota de repúdio à operação da PF (Polícia Federal) contra o ex-presidente, realizada na manhã desta sexta-feira (18) em Brasília.

“O Partido Liberal manifesta estranheza e repúdio diante da ação da Polícia Federal realizada nesta sexta-feira (18), que incluiu mandados de busca na residência do presidente Jair Bolsonaro e na sala que ocupa na sede nacional do partido. Se o presidente Bolsonaro sempre esteve à disposição das autoridades, o que justifica uma atitude dessa? O PL considera a medida determinada pelo Supremo Tribunal Federal desproporcional, sobretudo pela ausência de qualquer resistência ou negativa por parte do presidente Bolsonaro em colaborar com todos os órgãos de investigação. Reafirmamos nossa confiança no presidente Jair Bolsonaro, seu compromisso com o Estado Democrático de Direito e com a verdade”, diz o texto, assinado pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

