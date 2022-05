Flávio Pereira Alexandre Garcia lembra a Constituição: “todos são iguais perante a lei”

Por Flavio Pereira | 31 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Jornalista Alexandre Garcia recebe a homenagem do deputado Capitão Macedo. (Foto: Divulgação//ALRS)

O jornalista Alexandre Garcia lembrou ontem o artigo 5º da Constituição do Brasil, que determina que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” para lamentar o continuado desrespeito a este e a outros enunciados, citando ainda o artigo 2° da Carta: “são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. Alexandre Garcia esteve em Porto Alegre para receber a Medalha do Mérito Farroupilha, maior distinção da Assembleia Legislativa, proposta pelo deputado Capitão Macedo (PL) que alertou ontem: ” atualmente, a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar, dois pilares básicos da democracia, estão ameaçadas justamente por aqueles que deveriam proteger e primar por ambos: a suprema corte e parte da imprensa tradicional. O Brasil atravessa, infelizmente, tempos estranhos”.

Alexandre Garcia criticou ainda a postura de figuras importantes da vida institucional, citando como exemplo o fato de “um ministro da Suprema Corte e da Corte Eleitoral proferir palestra em país estrangeiro, denegrindo a imagem do Brasil,e manifestando preferência por um candidato”.

Alexandre Garcia agradeceu ao deputado Capitão Macedo pela concessão da medalha, mas, principalmente, pela conduta de vida do parlamentar como político. “Nos meus 46 anos de Brasília, eu tenho visto mais maus exemplos do que bons, pessoas que usam do mandato para crescer na vida, para se servir”, complementou. O homenageado também fez referência a Jair Soares, que estava presente e representa a boa política do Rio Grande do Sul e gradeceu ainda aos amigos e parentes presentes na solenidade.

OAB destaca apoio de 30 entidades à ação contra o RRF

O presidente da OAB gaúcha, advogado Leonardo Lamachia assinala o registro de 30 entidades e lideranças representativas do estado, que já ingressaram como Amicus Curiae na Ação Civil Ordinária (ACO 2059) da Ordem gaúcha que questiona o Regime de Recuperação Fiscal e a dívida do Rio Grande do Sul com a União. A ação aponta que o acordo para a dívida gaúcha originalmente vigorava por trinta anos e passou a vigorar por cinquenta, a ser quitada até 2048. Foi contraída em 1998, pelo montante de R$ 9,5 bilhões, dos quais já foram pagos R$ 37,1 bilhões e ainda restava como saldo devedor R$ 73,7 bilhões ao final de 2021. Lamachia destaca que o crescente apoio reforça a ação da Ordem: “Essa é a demonstração da relevância do debate trazido pela OAB/RS desde 2012. O apoio das autoridades e entidades reforça a ação da Ordem em prol da sociedade gaúcha. A OAB/RS cumpre seu papel institucional de representar os interesses da cidadania gaúcha”.

Reaparecem as pesquisas de sempre

O ex-presidiário Lula tem usado em alguns dos seus deslocamentos, um jato de propriedade do BTG/Pactual. Ontem, o mesmo BTG/Pactual divulgou pesquisa apontando que o petista, que não consegue sair às ruas, continua favorito para vencer a disputa presidencial. Segundo a pesquisa, Lula sobe de 41% para 46% e Bolsonaro segue com 32%. Ciro Gomes (PDT) segue com 9% e a pré-candidata do MDB, Simone Tebet sobe de 1% para 2%. Essa história das pesquisas já é bem conhecida.

Pesquisas presidenciais pagando vexames desde 2018

Na pré-campanha de 2018, levantamentos de intenção de voto em que Lula não era colocado como candidato – ele acabou não concorrendo em 2018 – apontavam que Jair Bolsonaro perderia para todos os demais, e davam a liderança para a ex-senadora e ex-ministra Marina Silva (Rede). Ela terminou a disputa de 2018 em 8º lugar.

Opção para os emedebistas: Alceu Moreira ou Gabriel Souza

A militância do MDB precisará escolher entre dois eventos marcados para quinta-feira, dia 2 no mesmo horário, 19h:

– No Parque Assis Brasil em Esteio, a festa de aniversário do deputado federal Alceu Moreira.

– No CTG Bororé, em Campo Bom, concentração de apoio ao pré-candidato ao governo, deputado Gabriel Souza.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira