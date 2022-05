Colunistas Em sessão solene, Flavio Monteiro recebe a Comenda Charrua

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2022

Prefeito Giovani Amestoy, o deputado e Secretário de Estado Edson Brum, vereadores Antonio Almeida Filho e Jussarete Vargas, e o vice-presidente do TCE, Marco Peixoto com o homenageado Foto: Divulgação Prefeito Giovani Amestoy, o deputado e Secretário de Estado Edson Brum, vereaores Antonio Almeida Filho e Jussarete Vargas, e o vice-presidente do vTCE, Marco Peixoto com o homenageado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul concedeu em sessão solene ao diretor de Articulação Política da União de Parlamentares do MERCOSUL Flavio Monteiro, a mais importante distinção do legislativo, e uma das mais importantes honrarias do município, pelos serviços prestados a comunidade.

Em Sessão Solene no Plenário da Câmara de Vereadores, a trajetória de Flavio Monteiro foi destacada, com ênfase para sua recente atividade como Secretário de Município do Planejamento e Meio Ambiente de 2017 a 2019 e em 2020, primeira gestão do Prefeito Giovani Amestoy.

Hoje, Monteiro atua como Diretor de Articulação Política da União de Parlamentares do MERCOSUL, cuja sede é em Montevidéu, e é Coordenador do Bloco Brasileiro da UPM. Mesmo atuando em outros estados e países nunca deixou de residir no Município. A indicação da Comenda Charrua feita pela Vereadora Jussarete Vargas foi aprovada pelos demais parlamentares.

Segundo Jussarete Vargas, este título ” é o reconhecimento da comunidade de Caçapava do Sul pelos relevantes serviços prestados por este cidadão que sempre esteve colaborando e contribuindo no desenvolvimento do Município.”

O prefeito de Caçapava do Sul Giovani Amestoy, o Deputado e Secretário de Estado Edson Brum e o Conselheiro Marco Peixoto, vice presidente do Tribunal de Contas do Estado, o deputado federal Afonso Motta, o prefeito de São Sepé João Luiz Vargas e o deputado estadual Gerson Burmann, dentre outras autoridades, também cumprimentaram Flavio Monteiro.

