Futebol Alexandre Pato revela ter se sentido enganado pelo Chelsea

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2022

Atacante ficou emprestado no clube inglês por seis meses. (Foto: Divulgação)

O atacante Alexandre Pato revelou ter se sentido enganado pelo Chelsea em 2015/2016. Em entrevista ao “The Players Tribune”, o atleta afirmou que imaginava que seria contratado em definitivo pelo clube inglês após um período de seis meses emprestado.

“Pensei que iria ao Chelsea emprestado por seis meses e que depois assinaria um contrato de três anos. Não me dei conta que depois do empréstimo podiam me dizer “não”. Foi uma pena, pois estava treinando muito bem e o treinador me colocou em dois jogos. Nunca entendi o motivo.”

Em duas partidas, Alexandre Pato marcou um gol com a camisa dos Blues no confronto diante do Aston Villa. Na época, os Blues eram comandados por Guus Hiddink, que trabalhou na equipe da Premier League por apenas 27 partidas em sua segunda passagem.

Após a curta passagem pelo Chelsea, o atacante foi negociado pelo Corinthians junto ao Villarreal antes de atuar na China. O atleta também teve uma segunda passagem pelo São Paulo e depois foi contratado pelo Orlando City, onde tem contrato até o fim do ano.

Pato ainda lembrou sua boa fase no tricolor paulista e a comparou com a passagem pelo Chelsea. “Sabe por que joguei muito melhor em São Paulo? Eles cuidaram bem de mim”, apontou.

