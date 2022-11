Esporte Rival do Brasil na Copa do Mundo, Suíça divulga convocados

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2022

Relação do treinador Murat Yakin inclui quatro goleiros, dois deles lesionados. (Foto: Divulgação)

Com quatro goleiros, a Suíça, adversária da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Qatar, divulgou a lista com os nomes dos 26 convocados para a competição. A equipe estreia no torneio contra Camarões no próximo dia 24 de novembro.

“Muitos jogadores apresentaram performances convincentes nas últimas semanas e meses. Mas no final tive que me limitar a 26 nomes. Estou convencido de que esses 26 jogadores podem sempre nos ajudar a alcançar nossos objetivos”, destacou o técnico Murat Yakin.

A seleção da Suíça foi a responsável por mandar a Itália para a repescagem das eliminatórias. O país estava no mesmo grupo da Azzurra nas eliminatórias europeias. Os suíços superaram a tetracampeã e ficaram em primeiro da chave, se classificando diretamente para o Mundial de 2022.

Uma das “novidades” da equipe para o Mundial é a presença de Yann Sommer, goleiro do Borussia Monchengladbach. O atleta havia se lesionado há algumas semanas e não atuou em partida pelo Campeonato Alemão na última terça-feira (8).

Além do goleiro, a Suíça vem com grandes nomes para a Copa do Mundo. Os meias Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri estão confirmados no Qatar, assim como os atacantes Embolo, Okafor e Seferovic, e os zagueiros Manuel Akanji e Fabian Schar. Outros jogadores bem conhecidos do futebol internacional lembrados pelos suíços são Manuel Akanji, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka e Denis Zakaria.

A lista não conta com grandes surpresas, e duas das ausências pontuadas pela imprensa local foram as de Mbabu, do Fulham, e Zubeer, do AEK Atenas. O meia Rieder é uma das novidades, já que foi chamado pela primeira vez na história para a seleção Suíça.

Veja a lista de convocados da Suíça:

– Goleiros: Yann Sommer, Gregor Kobel, Philipp Köhn e Jonas Omlin

– Defensores: Manuel Akanji, Fabian Schar, Ricardo Rodriguez, Nico Elvedi, Silvan Widmer e Eray Cömert

Meias: Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Remo Freuler, Denis Zakaria, Djibril Sow, Ruben Vargas, Fabian Rieder, Ardon Jashari, Fabian Frei, Edimilson Fernandes, Christian Fassnacht e Michel Aebischer

Atacantes: Breel Embolo, Noah Okafor, Haris Seferovic e Renato Steffen

A Suíça está no grupo G da Copa do Mundo, junto a Brasil, Camarões e Sérvia. A equipe estreia diante dos camaroneses no dia 24 de novembro, no estádio Al Janoub, às 7h (de Brasília). O duelo contra a seleção brasileira será no dia 28, às 13h, no Estádio 974.

