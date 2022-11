Esporte Auxiliar de Tite explica como a Seleção Brasileira está estudando adversários da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2022

Cléber Xavier trabalha com o Tite há 22 anos. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo do Catar no dia 24 de novembro diante da Sérvia, depois enfrentará Suíça e, por fim, Camarões, finalizando a fase de grupos. Segundo Cléber Xavier, auxiliar do técnico Tite, essas três equipes são o foco principal de análises e estudos para esse primeiro momento.

“Paralelamente à nossa convocação, aos nossos estudos e viagens para que pudesse convocar os 26 jogadores, observamos muito os adversários, desde março estamos observando Sérvia, Suíça e Camarões. O nosso foco é em cima dessas três seleções”, iniciou Xavier depois da convocação dos 26 atletas.

Segundo ele, não foi possível analisar uma amostragem maior, como a observação de seleções europeias e até mesmo a Argentina.

“Não conseguimos olhar França, Alemanha, Inglaterra, Argentina como adversários na frente. Focamos nessas três seleções e, a partir daí, focamos nas seleções seguintes. Para nós, não tem muita importância isso. Temos um trabalho estabelecido, com observadores vendo times que podemos enfrentar na frente, após a primeira fase. Isso, para nós, é o mais importante para definir”, complementou.

No entanto, para ele, tanto Sérvia quanto Suíça merecem atenção especial. “A gente tem no nosso grupo duas seleções de nível médio europeu jogando muito, a Sérvia e Suíça, vistos os últimos jogos da Nations League essas seleções”, complementou.

Falando em times europeus, Tite falou brevemente sobre o fato de o Brasil não ter tido amistosos com eles durante o período de preparação para a Copa, mas amenizou a situação.

“Não ter enfrentado (times europeus de ponta) prejudica, sim, a Seleção Brasileira, mas também prejudica as equipes europeias, porque não enfrentaram as seleções sul-americanas da mesma forma”, falou.

Vale lembrar que a comissão de Tite é composta pelo médico Rodrigo Lasmar; o preparador físico Fábio Mahseredjian; o coordenador Juninho Paulista; e os auxiliares César Sampaio, Cleber Xavier e Matheus Bachi, que estavam no momento da convocação.

Além deles, também viajarão para o Catar, justamente na função de analisar os adversários, Fernando Lázaro, auxiliar do Corinthians; Lucas Oliveira, analista de desempenho do Palmeiras; e o técnico e ex-jogador Ricardo Gomes.

Com a convocação feita, agora, a delegação se prepara para viajar a Turim, onde realizará o último período de treinamentos, no CT da Juventus, de 14 a 19 de novembro. Depois, os treinos acontecerão em Doha, dos dias 20 a 23.

Tite está no comando da Seleção desde agosto de 2016 e já disputou 76 jogos, com 57 vitórias, 18 empates e 5 derrotas, em aproveitamento de 81,14%. Na Copa da Rússia, em 2018, o Brasil foi eliminado pela Bélgica, nas quartas de final.

