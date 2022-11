Futebol Ao golear o Inter por 4 a 1 na Arena, Grêmio conquista o Gauchão Feminino

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2022

Além de celebrar a conquista, as gremistas também encerraram uma sequência de 14 clássicos sem vitória sobre as maiores rivais. (Foto: Fernando Alves/Grêmio FBPA)

Depois de levantar a taça pela última vez em 2018, o Grêmio voltou a conquistar o Gauchão Feminino ao golear o Inter por 4 a 1 na tarde deste domingo (6), na Arena. O público presente no estádio foi de 19.141 mil pessoas, um recorde em finais de Gauchão da categoria. Na partida de ida, disputada no Beira-Rio, as equipes haviam empatado em 1 a 1.

Neste domingo, com um começo avassalador por parte das donas da casa, Cássia, Luany e Karla foram às redes em menos de 20 minutos de bola rolando. Fabi Simões diminuiu para as coloradas na etapa final, Mas, Caty marcou um golaço e ampliou para o Tricolor.

Além de celebrar a conquista, as gremistas também encerraram uma sequência de 14 clássicos sem vitória sobre as maiores rivais. Destaque também para o público na Arena do Grêmio: 19.141 mil pessoas acompanharam o clássico, um recorde em finais de Gauchão da categoria.

Jogo

Assim como no jogo da ida, o Grenal começou aberto. Aos seis minutos, após erro de Tuani, Maiara teve a grande chance de abrir o placar para o Inter, mas finalizou para fora, em frente a Lorena. A partir desse lance, só deu Grêmio, que primou pela efetividade. Na sua primeira chegada, aos nove, Luany tirou da goleira Mayara, a bola bateu na trave e, no rebote, Cássia completou: 1 a 0.

Aos 12, desta vez, Luany acertou o alvo. A atacante invadiu a área em velocidade e contou ainda com desvio na zaga para ampliar. O Tricolor não diminuiu o ritmo e, aos 18, Rafa Levis foi derrubada por Sorriso: pênalti para as donas da casa. Karla cobrou com categoria e fez 3 a 0 antes da metade da etapa inicial.

No segundo tempo, o Grêmio tratava de administrar a larga vantagem enquanto o Inter buscava diminuir o placar. As coloradas conseguiram o gol aos 11 minutos. Fabi Simões aproveitou indecisão do sistema defensivo rival e encobriu Lorena: 3 a 1. Quando parecia que o Inter ia engatar uma reação definitiva, o Tricolor respondeu com um golaço. Aos 29, de longe, Caty arriscou e marcou um belo gol, para decretar a goleada.

O ponteiro passava dos 32’, quando Tuani saiu para a entrada de Mónica Ramos. Quando as adversárias chegavam, a defesa Tricolor estava lá para afastar. Aos 40′, Cássia quase marcou, após um chute colocado, mas a tentativa foi para fora.

Aos 41′, mais trocas. Dani Ortolan e Dani Barão entraram nas vagas de Luany e Lais Estevam. Ainda deu tempo de Dani Ortolan quase marcar, a bola passou perto. Final de jogo: Grêmio, 4, Inter, 1. Gurias Gremistas campeãs gaúchas 2022.

