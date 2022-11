Futebol Ao contrário de Neymar, Messi é preservado pelo PSG antes da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2022

O craque argentino tem inflamação no tendão de aquiles. (Foto: Reprodução/Twitter)

Lionel Messi será poupado pelo Paris Saint-Germain no confronto contra o Lorient, neste domingo (6). Faltando cerca de duas semanas para o início da Copa do Mundo, o argentino não jogará por conta de uma “inflamação no tendão de Aquiles”.

“Ele permanecerá em tratamento por precaução. Ele retomará os treinos coletivos na próxima semana”, disse o relatório médico do clube parisiense. “Acho que ele estará pronto para o próximo jogo, assim como Kimpembe. Para substituí-lo, Hugo Ekitike e Pablo Sarabia são possibilidades. Neymar também pode ocupar o lugar de Messi. Pode ser Hugo ouPablo Sarabia”, adicionou o técnico Christophe Galtier em uma conferência de imprensa.

Rumores na França davam conta de um suposto pedido de Messi a Galtier para ficar de fora dos últimos compromissos do PSG, o que gerou desentedimento com o treinador. Ao Canal +, da França, o técnico negou tudo.

“Nenhum jogador me pediu para não jogar antes da Copa do Mundo. Não está na mentalidade desses grandes campeões. Apesar de tudo, estarão atentos à sua forma física e ao menor estado de alerta muscular. Não podemos esconder o fato de que os jogadores podem ter esse medo de não ir a esta Copa do Mundo. Mas costumo dizer a eles que é preciso jogar duro, sem restrições. É a melhor maneira de se preparar”, afirmou Galtier.

Além de Messi, o zagueiro Presnel Kimpembé, o meia Fabián Ruiz e o goleiro Keylor Navas também estão descartados para a partida contra o Lorient. Todos correm contra o tempo em busca de uma vaga na Copa do Mundo.

Por outro lado, Neymar deve retornar a equipe após ter sido ausência no duelo contra a Juventus, pela Champions League. O brasileiro estava suspenso após ter recebido três cartões amarelos e desfalcou o clube na última quarta (2).

