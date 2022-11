Futebol Messi surpreende e revela qual o momento mais marcante vivido com a seleção da Argentina

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2022

Em entrevista recente, Messi revelou que esse será seu último Mundial. (Foto: Getty Images)

O atacante Lionel Messi surpreendeu ao afirmar qual o melhor momento que viveu com a camisa da Argentina. O atleta disse que tem na sua memória um duelo contra a Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

“Não sei… acho que foi a coisa mais bonita que aconteceu na minha carreira esportiva”, disse o atleta de forma emocionada.

Na ocasião, Messi marcou um dos gols na vitória da Argentina sobre a seleção Vinotinto por 3 a 0. A partida foi disputada em La Bombonera e marcou a despedida da equipe de Lionel Scaloni de seu país.

No próximo dia 22 de novembro, a Argentina estreia na Copa do Mundo diante da Arábia Saudita. Em entrevista recente, Messi revelou que esse será seu último Mundial e afirmou sonhar com o título mais importante do futebol.

Inflamação

Messi virou desfalque no PSG às vésperas da Copa do Mundo. O craque argentino tem uma inflamação no tendão de aquiles e ficará de fora dos próximos compromissos do clube francês. A expectativa é que ele retorne para o último jogo antes da ida ao Catar, contra o Auxerre, no próximo domingo (13).

Messi está fora do jogo do PSG neste domingo contra o Lorient pelo Campeonato Francês. Em grande temporada (12 gols e 13 assistências em 18 jogos), ele havia acabado de jogar 90 minutos contra a Juventus pela Liga dos Campeões na última quarta-feira, mas será preservado.

“Ele permanecerá em tratamento por precaução. Ele retomará os treinos coletivos na próxima semana”, disse o relatório médico do clube parisiense. “Acho que ele estará pronto para o próximo jogo, assim como Kimpembe. Para substituí-lo, Hugo Ekitike e Pablo Sarabia são possibilidades. Neymar também pode ocupar o lugar de Messi. Pode ser Hugo ouPablo Sarabia”, adicionou o técnico Christophe Galtier em uma conferência de imprensa.

