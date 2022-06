Saúde Alguns alimentos desaceleram seu metabolismo e fazem você ganhar peso; saiba quais

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2022

Infelizmente as massas contém muitos carboidratos. (Foto: Reprodução)

Existem alguns alimentos que desaceleram o nosso metabolismo e nos fazem ganhar peso. Confira a seguir cinco alimentos que precisam ser evitados no processo de emagrecimento.

Álcool

O álcool, de qualquer tipo, é um assassino metabólico absoluto. Não é por nada que é chamado “veneno celular”. Pode danificar as células, fazendo-as morrer. Para evitar isso, seu fígado trabalha a toda velocidade para reduzir o álcool e negligencia outras tarefas, como a perda de gordura. O segundo problema é o açúcar, que no álcool não é apenas um intensificador de sabor, mas parte da fermentação alcoólica. Açúcar faz com que seus níveis de insulina disparem e seu metabolismo fica tão ocupado quebrando o açúcar que não pode funcionar normalmente.

Fast food

Quer se trate de pastéis, hambúrgueres gordurosos ou lasanha pré-pronta: todas essas delícias são cheias de ácidos graxos saturados, açúcares, sabores artificiais e realçadores de sabor, corantes e conservantes. Tudo isso dá ao nosso corpo muito trabalho para filtrar o que precisamos. Além disso, as refeições prontas são pobres em vitaminas e fibras, os aceleradores do metabolismo, pois não são feitos de ingredientes frescos.

Refrigerantes

Refrigerantes e bebidas energéticas obtêm seu sabor principalmente de um ingrediente: açúcar. E o que o açúcar faz com o metabolismo, já vimos no álcool.

Leite

Embora o leite contenha nutrientes importantes como o magnésio, ele retarda nosso metabolismo com seus ácidos graxos saturados e lactose. A lactose bloqueia os quimiorreceptores por um curto período de tempo e, assim, impede a absorção de substâncias essenciais para que metabolismo funcione bem.

Massa

Oh não! Não nossa amada massa! Infelizmente as massas contém muitos carboidratos que podem fornecer energia ao seu corpo. No entanto, é tremendamente estressante para o seu metabolismo transformar o macarrão em carboidratos. É por isso que você se sente tão cansado depois de um grande prato de espaguete. Com a massa de farinha de trigo, esse efeito é ainda maior do que com a massa de trigo integral, porque a farinha branca contém significativamente menos vitaminas e ferro do que a integral.

