O Galaxy A23 é um celular Samsung que traz recursos avançados de ficha técnica por um preço acessível: ele sai por R$ 1.449, uma queda de mais de R$ 550 em relação ao lançamento. O sucessor do Galaxy A22 chegou ao mercado em março com quatro câmeras, bateria de 5.000 mAh, autonomia de até dois dias e tela com taxa de atualização de 90 Hz. O modelo tem armazenamento de 128 GB e suporte para cartão de memória. Confira tudo sobre o A23 nas linhas a seguir. O modelo é ofertado nas cores azul, branco, rosê e preto.

Tela e design

A tela do Galaxy A23 chega com 6,6 polegadas, tamanho ligeiramente maior do que era visto na geração anterior. O painel exibe imagens com resolução em Full HD+ (1600 x 720 pixels) e usa um display TFT, uma variante do LCD. Essa tecnologia a tende consumir mais bateria do que outros tipos de painel de celular, como OLED ou Super AMOLED. Isso se deve ao fato de a luz de fundo permanecer constantemente ligada, uma característica desse componente.

Em relação ao design, o smartphone opta por manter o notch na parte frontal para abrigar a câmera de selfies, além de reservar a lateral do aparelho para leitor de impressão digital – a famosa biometria, importante para a segurança do usuário. Na parte traseira, o telefone apresenta o conjunto fotográfico num quadrado no canto superior.

Todo o formato de barra do smartphone apresenta acabamento de plástico. A fabricante sul-coreana trouxe ao mercado três diferentes opções de cores: azul, branca e preta.

Câmeras do A23

O arranjo fotográfico do Galaxy A23 compreende quatro lentes para as fotos. A principal oferece 50 MP e abertura f/1,8. Enquanto isso, a ultra wide, responsável por capturar imagens com um ângulo maior em relação às outras lentes, dispõe de 5 MP e abertura f/2,2.

As câmeras macro e de profundidade dispõem de 2 MP e abertura de f/2,4. À medida que a primeira registra os detalhes em imagens próximas, de até 5 cm de distância, a segunda proporciona o Modo Retrato, com o desfoque do fundo das imagens.

Portanto, a câmera quádrupla é dividida da seguinte maneira: Câmera Principal de 50 MP (f/1,8); Câmera ultra wide 5 MP (f/2,2); Câmera macro de 2 MP (f/2,4); Câmera teleobjetiva de 2 MP (f/2,4).

A câmera de selfies, por sua vez, reserva um sensor de 8 MP e abertura de f/2,2. Já no quesito de vídeo a câmera traseira faz o registro em Full HD a 30 fps (quadros por segundo) da gravação.

Desempenho e armazenamento

A ficha técnica do smartphone Samsung inclui processador Snapdragon 680 4G, um octa-core com velocidade de até 2,2 GHz da Qualcomm. Para completar o desempenho, o Galaxy A23 traz memória RAM de 4 GB.

O telefone disponibiliza 128 GB de armazenamento. Para consumidores que buscam por maior espaço para dados, vale dizer que o modelo oferece suporte a cartão microSD de até 1 TB.

Bateria do Galaxy

A bateria do Galaxy A23 possui 5.000 mAh, capacidade que se tornou bastante comum no mercado. A promessa é de até dois dias longe da tomada, a depender do uso. A fabricante sul-coreana estima 26 horas de reprodução de vídeos, 28 de navegação pela internet e 174 horas para áudios.

Para repor a bateria, o telefone traz na caixinha o suporte ao carregamento de 15W. Entretanto, se for do interesse do usuário, o smartphone está apto para receber carregamento rápido. Logo, é possível fazer do uso de carregadores de até 25W.

Sistema Android e recursos adicionais

O Galaxy A23 sai de fábrica rodando o Android 12. O sistema do Google ganhou gravação de tela, captura de tela rolável, notificações em formato de bolha e maior proteção de dados. Além disso, há também o NFC, que permite pagamentos por aproximação.

O celular conta também com a ferramenta da biometria sob a tela que permite o desbloqueio por impressão digital. No exterior, é possível encontrar uma versão com acesso à internet 5G, mas ela não é comercializada no Brasil.

