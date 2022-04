Acontece Ali Klemt comanda cobertura especial da Rede Pampa na Fenasoja 2022

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2022

A comunicadora Ali Klemt, diretamente do Espaço Rede Pampa, dentro do Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson Foto: O Sul Foto: O Sul

A maior cobertura jornalística da Fenasoja 2022 é da Rede Pampa. Durante os dez dias de evento, considerada a maior feira multissetorial do Rio Grande do Sul, as equipes de Rádio, TV e Jornal, além de todas as plataformas digitais dos veículos da Rede Pampa, realizam uma megacobertura em tempo real para levar as principais informações da Fenasoja ao público.

A enviada especial da Rede Pampa a Santa Rosa, que comanda todo esse trabalho, é a comunicadora Ali Klemt. A apresentadora do Atualidades Pampa, eleito duas vezes consecutivas o melhor programa de TV do Estado, é a responsável por entrevistar as autoridades que visitam diariamente os estúdios da Rede Pampa, e ainda pelos boletins informativos e postagens nas redes sociais do grupo, compartilhando a programação e as maiores novidades da feira.

O espaço da Rede Pampa na Fenasoja está localizado estrategicamente em uma principais esquinas do Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, com estúdios panorâmicos e um grande fluxo de convidados. “É incrível receber esse carinho do público, que passa por aqui e me reconhece, vem dar um abraço, tirar uma foto e falar que o Atualidades é o melhor programa do Brasil”, comenta Ali, destacando a presença de totens do time de comunicadores da TV Pampa, que estão fazendo sucesso na feira.

Segundo ela, a estrutura e a organização da Fenasoja chamam a atenção. “É tudo muito maior do que eu imaginava, seguro e com um clima intenso de alegria. Dá para ver o envolvimento da comunidade com essa edição, visto que a de 2020 não aconteceu em função da pandemia.”

Ali ainda ressalta a pluralidade de atrações: “O fato da feira ser multissetorial faz com que ela agrade não apenas quem é do agro, mas também os setores de serviço e comércio. Aqui tem diversas lojinhas, muitas inovações, a Praça das Etnias, que valoriza a cultura de vários povos, sem falar nos shows superespeciais. Ou seja, vale a pena vir não só para fazer negócios, mas passear e criar novas conexões”, destacou a comunicadora.

FENASOJA 2022 – ACOMPANHE A PROGRAMAÇÃO DA REDE PAMPA:

TV PAMPA

Exibição de programas Pampa Debates direto de Santa Rosa, de 02 a 04 de maio, às 17h50.

Apresentação de reportagens completas dentro do Jornal da Pampa. De segunda a sexta, a partir das 18h50, durante todo o evento.

Como assistir a TV Pampa:

– TV aberta para todo o Rio Grande do Sul

– Claro Net para todo o Rio Grande do Sul

– Vivo TV

– Aplicativo da TV Pampa para celulares

Redes Sociais:

Facebook: @tvpampa

Instagram: @tv_pampa

Twitter: @tv_pampa

Youtube: youtube.com/tvpampa

RÁDIO PAMPA

Boletins especiais serão exibidos na programação diariamente durante todo o evento.

Como ouvir a Rádio Pampa:

– 97,5FM

– Aplicativo da Rádio Pampa para celulares

Redes Sociais:

Facebook: @radiopampapoa

Instagram: @radiopampapoa

Twitter: @radiopampapoa

RÁDIO LIBERDADE

Transmissão de programas com duas horas de duração, nos dias 29 e 30 de abril e nos dias 02,04,06 e 08 de maio, ao vivo, das 10h às 12h.

Como ouvir a Rádio Liberdade:

– 83,3 FM e 99,7 FM no litoral

– Aplicativo da Rádio Liberdade para celulares

Redes Sociais:

Facebook: @rdliberdaders

Instagram: @rdliberdaders

Twitter: @rdliberdaders

JORNAL O SUL E PORTAL OSUL.COM.BR

O Jornal O Sul publicará editoria dedicada à Fenasoja, assim como osul.com.br. Ambos proporcionarão informações atualizadas em tempo real, de 28 de abril a 09 de maio.

Publicação de Caderno Especial Fenasoja na edição do dia 12 de maio do Jornal O Sul.

Como acessar o portal e o Jornal O Sul: osul.com.br

Aplicativo do Jornal O Sul para celulares

Redes Sociais:

Facebook: PortalOSul

Instagram: @jornal_osul

Twitter: @OSUL_noticias

