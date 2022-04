Acontece Associação Comercial de Porto Alegre empossa a primeira mulher como presidente em 164 anos

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2022

Suzana Vellinho é empresária, relações públicas e atua como consultora de comunicação Foto: Divulgação/ACPA Foto: Divulgação/ACPA

A Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) tem nova diretoria e presidência para o biênio 2022-2024. Em cerimônia realizada na noite desta quinta-feira (28), a empresária Suzana Vellinho foi empossada presidente, e cerca de 60 membros assumiram como vice-presidentes, diretores, secretários e tesoureiros.

Suzana é formada em Relações Públicas, atua como consultora de comunicação e é a primeira mulher a presidir a entidade em 164 anos. Em seu discurso, ela ressaltou o sentimento de evolução. “Temos hoje a condição para um mercado com pensamento mais maduro, onde homens e mulheres se conjugam em suas competências e habilidades para levar à frente os seus objetivos.”

Em relação aos desafios da nova gestão, um diálogo mais aberto aparece como prioridade, principalmente com os micro e pequenos empresários. “Queremos estar perto dos nossos associados, entender quais são as suas dores e necessidades, porque enquanto uma entidade prestadora de serviços, queremos atendê-los ao máximo”, afirmou Suzana. “Também precisamos de uma ação mais próxima com o Poder Executivo e Legislativo de Porto Alegre e do Estado”, complementou.

Ao entregar o cargo à Suzana, o então presidente da ACPA, Paulo Afonso Pereira, expressou sua gratidão a todos que contribuíram com sua trajetória e destacou algumas conquistas, como a criação do MenuPOA e de núcleos empresariais com o propósito de estimular o desenvolvimento das pequenas e microempresas.

“Uma parceria de sucesso é entre a ACPA e a Rede dos Afro Empreendedores do Rio Grande do Sul, por exemplo. O projeto visa ajudar a comunidade negra através de qualificação para ter novas oportunidades de inserção no mercado de trabalho ou para empreender. O apoio é através de cursos, orientações e mentorias em diversas áreas”, comentou Paulo Afonso.

A Associação Comercial de Porto Alegre é uma entidade sem fins lucrativos filiada à Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul). Representa mais de 600 empresas da capital na defesa de seus interesses, com foco na geração de negócios e no desenvolvimento das organizações.

