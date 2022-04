Acontece Balão vai sobrevoar a Fenasoja e público poderá conhecer a feira “nas alturas”

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2022

O Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson possui 47 hectares, 14 pavilhões e área externa arborizada de 22.000m² Foto: Prefeitura de Santa Rosa/Divulgação Foto: Prefeitura de Santa Rosa/Divulgação

A partir deste sábado (30), um balão vai sobrevoar o Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, em Santa Rosa, na 23ª Feira Nacional da Soja. A ideia é que a ação aconteça diariamente, desde que as condições climáticas permitam, em uma subida de até 50m de altura.

A ação é da Icatu Seguros, uma das patrocinadoras do evento. A empresa também vai sortear ingressos para que o público possa passear no balão e conhecer a Fenasoja de cima. “É um jeito de enobrecer a participação de todos os visitantes da feira, que está com uma qualidade de atendimento e serviços de nível internacional, além de belíssimas exposições”, destaca o superintendente da Icatu, Irlan Menegon.

O vice-presidente corporativo da companhia, César Saut, também vai prestigiar a Fenasoja. Ele será o palestrante do “Almoço de Negócios”, que integra a programação da feira. Com o tema “Um Investimento no seu Futuro”, a palestra ocorre na próxima quarta-feira (04), no espaço Restaurante de Negócios, junto ao Portão 1.

