Cremers completa 70 anos com homenagem aos médicos que enfrentaram a pandemia

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2022

A cerimônia vai ocorrer no auditório do Cremers (Av. Bernardo Pires, 415 - Porto Alegre) Foto: Divulgação/Cremers Foto: Divulgação/Cremers

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) completa 70 anos no próximo dia 06. Para comemorar, será realizada uma solenidade na quinta-feira (05), às 18h, na sede da autarquia.

Na oportunidade, serão homenageados os médicos que estiveram na linha de frente no combate à Covid-19. Também serão agraciados os médicos com as inscrições mais antigas no Conselho.

Para atender os mais de 35 mil médicos inscritos, o Cremers está em constante atualização e modernização tecnológica: desde o sistema de inscrição de novos médicos até cursos de aperfeiçoamento a distância, passando pela emissão de receitas e solicitação de exames on-line.

“Nesta data tão simbólica, queremos comemorar a grande missão do Conselho: zelar, todos os dias, pela boa prática na Medicina, que se traduz na saúde da população”, pontua o presidente da entidade, Carlos Sparta.

