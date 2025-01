Política Aliado do colega Nikolas Ferreira, deputado federal apresenta proposta que diminui idade para concorrer ao Senado e à Presidência da República

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2025

O deputado federal Eros Biondini (PL) diz que Nikolas Ferreira seria o grande nome (da direita), na impossibilidade de Bolsonaro disputar como presidente. (Foto: Reprodução)

O deputado federal Eros Biondini (PL) irá apresentar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que favorece um de seus fortes aliados – o também parlamentar Nikolas Ferreira. A proposta visa reduzir a idade mínima para concorrer à Presidência da República e ao Senado Federal, hoje fixadas pela Constituição em 35 anos. Caso a PEC seja aprovada, este parâmetro seria alterado para 30 anos.

O próprio Biondini assume que o texto, que será protocolado em fevereiro, após o retorno das atividades legislativas, tem Nikolas como inspiração. Ele completará trinta anos em maio de 2026, a tempo das eleições.

“Realmente não há como negar: Nikolas Ferreira seria o grande nome (da direita), na impossibilidade de Bolsonaro disputar como presidente. Não tenho dúvidas que elegeríamos ele (Nikolas), caso esta PEC seja aprovada e tenho certeza que será”, afirma o deputado.

Nas suas redes sociais, Nikolas Ferreira comentou a iniciativa e celebrou que a mesma depende apenas do Congresso Nacional: “A PEC que reduz a idade para concorrer ao Senado para 30 anos, se passar na Câmara e no Senado, não precisa de sanção do presidente Lula. Bom dia”, escreveu.

O texto também altera outras idades mínimas. Para ser governador, passaria de 30 para 28 anos. Deputados e prefeitos, de 21 para 20.

Para a proposta tramitar na Câmara dos Deputados, ela precisa ser apoiada por um terço dos parlamentares, o equivalente a 171 assinaturas. Caso Biondini consiga este endosso, o texto passará pelas comissões principais, antes de ir ao plenário em dois turnos. Caso seja aprovada, seguirá para o Senado.

Para além de Nikolas Ferreira, Biondini diz que sua PEC pode encorajar lideranças jovens. Vale lembrar que sua filha, a deputada estadual mais jovem do Brasil Chiara Biondini (PP), foi eleita aos vinte anos e tomou posse vinte dias após os demais parlamentares da Assembleia Legislativa de Minas Gerais: no dia seguinte ao seu aniversário de 21 anos. As informações são do jornal O Globo.

