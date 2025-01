Mundo Aliados políticos, CEOs de big techs marcam presença na posse de Donald Trump

20 de janeiro de 2025

Sundar Pichai (Google), Tim Cook (Apple), e Shou Zi Chew (TikTok) também foram ao evento. As gigantes de tecnologia fizeram doações para a cerimônia Foto: Reprodução Sundar Pichai (Google), Tim Cook (Apple), e Shou Zi Chew (TikTok) também foram ao evento. As gigantes de tecnologia fizeram doações para a cerimônia Foto: Reprodução

Os CEOs das big techs compareceram à posse de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos, nesta segunda-feira (20). Estão no evento Mark Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (Tesla, SpaceX e X), Sundar Pichai (Google), Tim Cook (Apple) e Shou Zi Chew (TikTok).

As gigantes de tecnologia fizeram doações para o fundo de posse do presidente eleito. A Amazon, a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, o Google e a Microsoft forneceram US$ 1 milhão cada para a cerimônia.

As principais big techs têm sinalizado a intenção de se aproximar de Trump. Além das doações, os CEOs dessas empresas parabenizaram publicamente o presidente eleito após o resultado das eleições americanas de 2024.

