Política Aliados querem uma mulher como vice de Simone Tebet

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Candidatura de Simone à Presidência foi oficialmente lançada nesta quarta (27). (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria de Mulheres do Cidadania, partido que anunciou apoio à candidatura de Simone Tebet (MDB), decidiu apoiar e lançar o nome da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) para ser vice na chapa da emedebista.

As duas tiveram um protagonismo na CPI da Covid e o Cidadania acredita que seria uma chapa forte, para “furar a polarização e fortalecer a democracia”.

Um dos argumentos das seis secretárias do partido que endossam Eliziane como vice é o de que as duas senadoras se complementam por serem de regiões e de religiões distintas.

Para convencer Freire, as mulheres do Cidadania recorrem ao passado e lembram da vitória de Lídice da Mata, no PSB, como prefeita de Salvador, nos anos 90, tendo como vice Bete Wagner, no PPS.

“A chapa pura feminina foi um sucesso que as mulheres do Cidadania gostariam de ver consolidada em 2022” – afirmam as secretárias do Cidadania.

Confirmação

O MDB e a federação PSDB e Cidadania lançaram nesta quarta-feira (27) oficialmente a candidatura da senadora Simone Tebet à Presidência da República.

A convenção do MDB começou de forma virtual. Logo no início, o presidente do partido, deputado Baleia Rossi, abriu a votação para oficialização do nome de Simone.

Os presidentes do PSDB, Bruno Araújo, e do Cidadania, Roberto Freire, participaram da abertura da convenção do MDB. Depois seguiram para a convenção da federação formada pelos dois partidos, que pela legislação também precisavam formalizar apoio à candidatura.

A convenção foi na sede do PSDB em Brasília de forma híbrida, e a aprovação do apoio da federação à candidata foi unânime. O nome do vice para compor a chapa ainda não foi escolhido, mas será indicado pela federação.

Simone tem 52 anos e é formada em Direito pela UFRJ. Foi professora universitária em Mato Grosso do Sul, Estado onde fez carreira política, sempre pelo MDB.

Seu primeiro mandato eletivo foi em 2003 como deputada estadual. Foi prefeita de Três Lagoas, sua cidade natal, e vice-governadora do estado. Em 2015, assumiu mandato no Senado Federal. Foi a primeira mulher a comandar a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante do Senado. Também foi a primeira mulher a concorrer à presidência do Senado, no ano passado, mas perdeu para Rodrigo Pacheco, do PSD. Teve atuação de destaque na CPI da Covid.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política