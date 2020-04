Cinema Alice Braga fala sobre quarentena ao lado da namorada: “Cozinha melhor que eu”

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

Atriz (foto) está em isolamento com Bianca Comparato nos EUA Foto: Reprodução Atriz (foto) está em isolamento com Bianca Comparato nos EUA. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Alice Braga, 36, revelou que está passando a quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus com a namorada, a atriz Bianca Comparato. As duas estão juntas em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, a atriz comentou como tem sido o período de isolamento ao lado da namorada.

“Ela cozinha melhor do que eu. A gente troca muito sobre filme, sobre livro. Tenho uma dica: se você está com alguém em casa, olhe o outro, escute o outro, isso é muito importante porque um dia você vai estar pior, ela te ajuda e vice-versa”, disse Braga.

Bastante reservada com a vida pessoal, Alice Braga assumiu o relacionamento no início do ano. Elas já namoravam há cerca de três anos e à distância, já que Braga mora nos EUA e Comparato em São Paulo.

O relacionamento das atrizes era conhecido apenas por amigos e pessoas mais próximas. As duas passaram o Réveillon na Bahia, mas tiraram fotos com fãs separadamente.

Com uma carreira internacional consolidada, Alice Braga foi confirmada, recentemente, no elenco da sequência do filme “Esquadrão Suicida”, que estreará em agosto de 2021. A atriz também está confirmada para ser uma das protagonistas do filme “Os Novos Mutantes”, que é uma nova franquia de filmes de heróis da Marvel com previsão de estreia para 2020, derivada do X-Men.

