Celebridades Alice Wegmann acorda de madrugada com sintomas de coronavírus: “Não conseguia falar”

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

Em quarentena, atriz está há nove dias com dores no corpo Foto: Estevam Avellar/TV Globo Em quarentena, atriz está há nove dias com dores no corpo. (Foto: Estevam Avellar/TV Globo) Foto: Estevam Avellar/TV Globo

Com sintomas de coronavírus há nove dias, Alice Wegmann, 24, relatou em suas redes sociais que acordou na madrugada desta quarta-feira (25) sentindo muita de dor de cabeça.

“Eu tive muita tosse, dificuldade de respirar nos quatro primeiros dias. Tive muita dor no corpo, principalmente no meio das costas, e tive muita dor de cabeça. Essa noite, principalmente. Às quatro da manhã acordei com muita dor, isso nunca aconteceu na minha vida. Nunca acordei na madrugada por causa de dor de cabeça, mas veio muito forte dessa vez. Eu não conseguia abrir o olho direito, não conseguia falar, de tanta dor”, desabafou ela em seu Instagram Stories.

A atriz ainda disse que os sintomas vêm e vão, mas tem sentido melhorias. “Estou me sentindo bem. Tem dias em que estou um pouco mais disposta, tem dias que volto a ficar bem cansadinha, me sentindo bem mole. Hoje foi um dia que acordei bem mal e melhorei durante o dia. Estou indo dormir logo para ver se acordo bem amanhã também”.

Desde a última semana, a artista tem publicado vídeos em casa por conta do surto do novo coronavírus. No último dia 18, ela compartilhou uma foto em sua rede social usando máscara de proteção facial, enquanto se preparava para o protesto de panelaço contra o governo de Jair Bolsonaro, que aconteceu em diversas capitais do país. “Me sinto pronta”, escreveu a atriz.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário