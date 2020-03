Celebridades Paolla Oliveira afirma que toma conta de suas redes sociais: “Sou espontânea e verdadeira”

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

Paolla contou que no começo tinha um pouco de receio de agir por conta própria nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram Paolla contou que no começo tinha um pouco de receio de agir por conta própria nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira contou que não tem equipe no comando de suas redes sociais. A informação foi dada pela atriz durante um podcast, no qual falou sobre privacidade.

Paolla contou que no começo tinha um pouco de receio de agir por conta própria nas redes, mas agora entende que está no comando e acha importante se posicionar. “Como eu vou me expor, se meu discurso é de privacidade?”, disse.

“Sou espontânea e verdadeira nas redes, é assim que eu sou. E eu mesmo tomo conta de tudo. As pessoas acham que a gente tem uma equipe controlando tudo e que a gente não sabe de nada que acontece”, revelou a atriz, que recentemente deu vida à uma influenciadora digital, Vivi Guedes, na novela “A Dona do Pedaço”, exibida pela TV Globo.

Para Paolla, não existe a necessidade de ser como a personagem online. Posso ter uma rede que tem a ver comigo, que fala com quem está a fim de me acompanhar, sem me ferir”, afirma.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário