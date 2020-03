Magazine Alicia Keys divulga telefone para fãs receberem suas mensagens de voz: “Posso até cantar”

Por Redação O Sul | 21 de março de 2020

Cantora usa estratégia para ficar perto dos fãs durante quarentena Foto: Reprodução/Instagram @aliciakeys

Alicia Keys, 39, achou um jeito criativo de ajudar e ficar próxima de seus fãs durante esse período de isolamento por conta do risco de disseminação do novo coronavírus. Ela divulgou um número de telefone, por onde eles poderão receber mensagens dela e até canções.

“Este é um momento estranho e quero encontrar maneiras de continuar me conectando a vocês. Realmente amo todos vocês. Então vou enviar mensagens de voz e talvez até cantar uma pequena música. Envie uma mensagem para que possamos conversar”, disse em um mensagem no Twitter.

Muitos fãs responderam questionando se era real o número, outros confirmaram que era e agradeceram à cantora pela mensagem. Alguns internautas também sugeriram que Alicia Keys fizesse uma apresentação ao vivo pelas redes sociais durante esse período de quarentena.

Nesta semana, o cantor John Legend fez uma apresentação ao vivo aos fãs nas redes sociais, com direito a pedido de música e aparição da mulher e da filha do músico. No Brasil, nomes como o guitarrista Kiko Dinucci e a cantora Paula Fernandes já agendaram shows online para esse período.

No Brasil, o ator Serginho ​Hondjakoff, 35, conhecido como Cabeção de “Malhação”, também divulgou seu número de telefone nas redes sociais, na última quinta-feira (19), convidando mulheres para irem até seu apartamento passar a quarentena. Mas depois voltou atrás e disse que não deu certo.

