Por Redação O Sul | 21 de março de 2020

Modelo falou que medida é para o bem de todo o mundo Foto: Instagram/bellahadid Modelo falou que medida é para o bem de todo o mundo. (Foto: Instagram/ bellahadid) Foto: Instagram/bellahadid

A modelo Bella Hadid, 23, encontrou uma forma bastante peculiar de pedir que as pessoas fiquem em casa durante a pandemia do novo coronavírus. Ela postou uma foto fazendo topless, apenas com um burrito na frente dos seios. “Eu e meu burrito dizendo para você ficar em casa”.

“Faça isso, não apenas por você, mas pelo mundo inteiro e por todas as pessoas que você ama. Tudo o que precisamos fazer é trabalhar juntos para diminuir a velocidade do vírus e as pessoas ainda estão tendo problemas para entender isso… Não seja egoísta”, afirmou ela no Instagram.

A modelo ainda sugeriu algumas atividades para as pessoas fazerem durante o período de quarentena. “Aprenda a tricotar, tinja algumas meias, escreva um poema para sua mãe, descubra o seu signo ascendente e aprenda mais sobre isso, torne-se uma pessoa melhor”.

Bella ainda pediu que as pessoas lavem bem as mãos e se solidarizou às pessoas que continuam trabalhando e não podem deixar seus postos de trabalho neste momento: “Eu amo vocês e estou pensando em vocês”.

