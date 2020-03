Celebridades Xuxa doa R$ 1 milhão ao SUS por meio de sua franquia de depilação a laser

Por Redação O Sul | 21 de março de 2020

Xuxa, 56, vai fazer uma doação de cerca de R$ 1 milhão ao Ministério da Saúde por meio de sua franquia de depilação a laser. A apresentadora é uma das sócias da Espaçolaser, empresa que anunciou que vai reverter parte de seus ganhos em dois meses ao SUS (Sistema Único de Saúde) para a contenção do novo coronavírus.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Xuxa. Nas redes sociais, a apresentadora não falou sobre a doação, mas tem pedido para que as pessoas fiquem em casa.

Na sexta-feira (20), ela publicou uma corrente de oração e meditação, que deve ser realizada diariamente, às 18h. “Minha fé pediu para essa corrente acontecer todos os dias. Ore, reze, pense positivo…todos somos um e juntos não existem mal nenhum [juntos virtualmente, é claro]”, escreveu ela, em referência à sua famosa música “Lua de Cristal”.

Nos Estados Unidos, os atores Ryan Reynolds e Blake Lively decidiram doar US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,95 milhões) para duas instituições de caridade dos Estados Unidos e do Canadá, devido a pandemia do novo coronavírus.

A informação sobre a doação foi publicada pelo próprio ator Ryan Reynolds em sua rede social. O canadense divulgou as instituições que receberão a quantia, sendo elas “Feeding America” e “Food Banks Canada”, que cuidam da distribuição de comida para pessoas carentes e doentes.

Reynolds também fez um apelo para que seus seguidores “tomem conta de seus corpos e corações”. “Deixem espaço para alegria. Liguem para alguém em isolamento que pode precisar da conexão”, completou a mensagem.

