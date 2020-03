Celebridades Luana Piovani e Pedro Scooby voltam a trocar farpas nas redes sociais

Por Redação O Sul | 21 de março de 2020

Luana e o surfista são pais de três crianças Foto: Divulgação Luana e o surfista são pais de três crianças. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nem mesmo a crise atual que o mundo vive por causa da pandemia do coronavírus foi capaz de fazer com que Luana Piovani e Pedro Scooby se entendam. O ex-casal, que tem três filhos, voltou a trocar farpas pelas redes sociais.

Na quinta-feira (19) foi comemorado o Dia dos Pais em Portugal, onde a atriz e apresentadora mora. No Stories do Instagram, ela colocou um filtro de bigode e óculos, feito em homenagem à data, e disse: “Eu até que mereço esse posto, porque eu também sou mãe e também sou pai.”

Scooby não gostou da indireta e fez vários vídeos, também publicados no Instagram, como resposta para Piovani. “Não sei se você lembra, mas ano passado eu fui todos os meses para Portugal ver meus filhos. A coisa que eu mais gastei dinheiro no ano passado foi com passagem. Fiz a escolha de não estar morando em Portugal, mas eu vou todos os meses ver os meus filhos”, disse.

Ele afirmou ainda que já estava com passagem comprada para ir buscar as crianças e voltar para o Brasil com elas, mas por causa do coronavírus a viagem foi cancelada. “Você sabe disso, porque eu avisei no WhatsApp. Então por que fazer esse show?”, indagou.

“Não sei se é a quarentena que está causando isso em você, quer dizer, não é a quarentena, né? Você fez isso o ano passado inteiro. Sempre que eu estava do lado de uma mulher acabava te incomodando e você vinha me agredindo”, afirmou Scooby.

