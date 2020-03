Magazine Ator colega de Meghan Markle diz que tabloide ofereceu US$ 70 mil para fingir romance com ela

Por Redação O Sul | 21 de março de 2020

O ator Simon Rex, 45, revelou, durante a participação em um podcast, que tabloides britânicos já lhe ofereceram US$ 70 mil (R$ 352 mil) para mentir, fingindo ter um relacionamento com a atriz e ex-duquesa Meghan Markle, 38, casada hoje com o príncipe Harry, 35.

“Nada aconteceu. Nós nunca nos beijamos. Saímos tipo uma vez de uma forma nada romântica. Ela era apenas alguém que eu conheci durante um programa de TV e nós, tipo, almoçamos juntos. Essa foi a extensão da nossa relação”, afirmou ele ao podcast Hollywood Raw.

Rex, que já fez a série “What I Like About You” (2002-2003) e o filme “Todo Mundo em Pânico 3” (2003), afirma ter sido procurado por vários tabloides britânicos quando seu “encontro” com Meghan veio a público. “Eu disse não a muito dinheiro, porque não me sentia bem mentindo e ferrando a família real”, afirmou o ator.

Meghan atuava na série “Suits” quando começou a sair com o príncipe Harry. Ela, no entanto, deixou sua profissão para casa com o então herdeiro do trono britânico. O casal, no entanto, deixou suas funções reais para ter uma vida mais simples e livre entre o Reino Unido e o Canadá, país da atriz.

O casal chegou a processar o proprietário do jornal The Daily Mail, em outubro do ano passado, acusando a imprensa britânica de fazer uma “campanha implacável” contra ela. Harry chegou a comparar esse tratamento com o dado também a sua mãe, a princesa Diana.

