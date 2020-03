Celebridades Aline Riscado mostra boa forma de biquíni e faz alerta: “Cuidem-se”

Por Redação O Sul | 15 de março de 2020

Aline exibiu sua cintura fininha. Foto: Reprodução/Instagram Aline exibiu sua cintura fininha. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Aline Riscado mostrou que está em forma ao publicar uma foto em um cenário paradisíaco na manhã de sábado (14). A famosa exibiu sua cintura fininha. Já neste domingo (15), fez um pedido para que seus seguidores tomem cuidado com o coronavírus.

“Gratidão”, escreveu a famosa na legenda da foto de sábado, em que aparece com um biquíni dourado em um barco. Atrás, é possível ver o mar azul.

Nos comentários, os fãs encheram a nova rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel. “É o riscado mais belo de Deus”, brincou um seguidor. “Simplesmente maravilhosa”, disse outra.

Apesar do cenário paradisíaco do arquipélago pernambucano, a musa não esqueceu de conscientizar seus seguidores. “Um dia lindo pra gente! Cuidem- se!”, disse a ex-bailarina do Faustão na legenda da publicação.

Após boatos de affair com o jogador de futebol Gabigol. Em entrevista exclusiva ao TV Fama, durante um ensaio da escola de samba, ela negou qualquer relacionamento amoroso com o atleta e garantiu que eles são apenas amigos: “Não existe nada”, esclareceu.

