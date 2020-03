Celebridades Mel Maia apaga fotos com namorado e manda indireta: “A gente vê que a pessoa não te amava”

Por Redação O Sul | 15 de março de 2020

Mel Maia apagou post em seguida. Foto: Reprodução Mel Maia apagou post em seguida. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os fãs de Mel Maia acordaram preocupados neste domingo (15). Durante a madrugada, a atriz de 15 anos fez uma reflexão em um tweet e mandou uma indireta. A publicação foi apagada logo em seguida.

“A gente vê que a pessoa não te amava de verdade quando ela termina com você, esquecendo grandes momentos, e indo para a gandaia no mesmo dia… né?”, escreveu ela. O print foi publicado por um perfil de celebridades no Instagram.

Os seguidores de Mel começaram a especular sobre um possível término da jovem com o jogador de futebol de João Pedro, de 18 anos, que atualmente está no Watford, time da Inglaterra. O país europeu, inclusive, proíbe o relacionamento pela idade da jovem.

No Instagram, as fotos em que a atriz aparecia com o namorado foram excluídas. Resta saber se a medida é por conta de um possível término, ou para evitar eventuais problemas com a Justiça britânica.

