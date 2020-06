Celebridades Aline Riscado treina com top curtinho e brinca: “Suar para poder comer mais”

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Aline aparece executando os exercícios deixando abdômen sarado à mostra. Foto: Reprodução/Instagram Aline aparece executando os exercícios deixando abdômen sarado à mostra. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Aline Riscado colocou os seguidores no Instagram para mexer o esqueleto na manhã desta sexta-feira (19) ao compartilhar mais um treino na rede social.

Nas imagens, a musa aparece executando os exercícios a bordo de um top curtinho e calças justíssimas, deixando o abdômen sarado à mostra. “Treinão full body com a xará casca grossa @alineebecker. Que treino, meus amigos! Vem suar com a gente pra poder comer mais no fds!”, escreveu na legenda.

Nos comentários, para variar, não faltaram elogios. “Você salvou meus dias nessa quarentena”, agradeceu uma fã. “Você é muita vibe”, acrescentou outro. “Que treinoo, que energia! Morri, mas passo bem..rs”, brincou mais uma.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades