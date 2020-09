Celebridades Alok leva com bom humor comentário de que nome escolhido para a filha é de cachorro

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Se engana quem pensou que Alok ficou bravo com a mensagem Foto: Reprodução/Instagram Se engana quem pensou que Alok ficou bravo com a mensagem. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Alok e a mulher, Romana Novais, anunciaram em posts em suas redes sociais nesta segunda-feira (21) o nome da filha que esperam, Raika – eles já são pais de Ravi, de 8 meses. Muitos seguidores elogiaram a escolha, mas um comentário em especial chamou a atenção. Uma pessoa disse que é assim que a cachorra dela chama.

Se engana quem pensou que Alok ficou bravo com a mensagem. O perfil Gina Indelicada fez um post falando do assunto e o DJ levou com bom humor e disse que o mesmo acontece com ele. “Já perdi as contas de quantos cachorros e gatos existem com meu nome”, contou, usando ainda emojis de “carinhas gargalhando”.

Romana e Alok revelaram o nome da filha com um vídeo no Instagram. “Bonita [de origem espanhola] e deusa do vento [sânscrito]. Filha, você já chegou me permitindo sentir as melhores emoções…”, escreveu Romana, que está com cinco meses de gravidez.

