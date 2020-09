Celebridades Xuxa diz que vida sexual com Junno melhorou após virar vegana: “A gente entrou no paraíso”

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

"Se era bom, agora a gente entrou no paraíso, porque o negócio é muito bom", disse a apresentadora

Xuxa Meneghel está lançando Memórias, sua biografia, e falou sobre tópicos do livro em uma live sobre o projeto. Apaixonada pelos animais há décadas, a mãe de Sasha Meneghel listou as mudanças após adotar o veganismo e revelou que até a vida sexual melhorou após parar de comer alimentos de origem animal.

“Se era bom, agora a gente entrou no paraíso, porque o negócio é muito bom. Vamos falar claro com as pessoas: tudo melhora”, contou a artista de 57 anos, casada com o cantor Junno Andrade.

“Eu já tinha muita vitalidade, dobrou. Três, quatro horas [da manhã] e a gente querendo”, brincou Xuxa, para logo em seguida falar sério sobre o veganismo e a defesa dos bichos. Na conversa no Instagram da Globo Livros, editora que publica a obra, ela explicou que, apenas três meses após virar vegana, notou a diferença no corpo como um todo e em seu bem-estar.

“A barriga desincha. Eu me alimentava pouco porque não gostava muito das comida que eram veganas – hoje eu eu ano. Mas ficava inchada e não era só a barriga, era o corpo todo. E uma das primeiras coisas que nós [ela e Junno] notamos foi uma melhora na pele absurda”, explicou Xuxa, que durante a transmissão ganhou um beijo carinhoso do cantor.

“Mas é que tudo melhora”, diz, falando sobre o sexo. “A gente acabou e fazer exame de sangue agora e está tudo muito bom, os hormônios melhores… Não é à toa que triatletas estão virando veganos, o Arnold Schwarzenegger…”, disse Xuxa, defendendo uma alimentação à base de plantas.

“A gente não precisa ingerir proteína animal. Se o boi come a proteína que vem do verde, vamos direto para a fonte que a gente tira as toxinas, os antibióticos, os hormônios [dados aos animais] e também o sofrimento deles”, pondera.

Xuxa conta que antes de adotar o veganismo comia de vez em quando peixes. “Falava ‘que dó’ quando eu via Junno dando comida para os peixes. O veganismo veio tarde para mim, poderia ter começado muito mais cedo se eu tivesse as informações que tenho hoje: os documentários, as pessoas que eu sigo [nas redes sociais]”, explicou a apresentadora, que citou Luísa Mell na conversa. “Vejo como faz bem para a vida da gente”, diz, acrescentando que seu amor pelos bichos vai além de gatos e cachorros.

