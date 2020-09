Celebridades Tata Werneck diz que vai “providenciar” irmão para a filha, Clara Maria: “Precisa’

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Atriz e apresentadora do "Lady Night" postou vídeo da menininha toda fofa, comendo manga Foto: Instagram/Tatawerneck Atriz e apresentadora do "Lady Night" postou vídeo da menininha toda fofa, comendo manga. (Foto: Instagram/Tatawerneck) Foto: Instagram/Tatawerneck

Tata Werneck publicou um vídeo fofo da filha, Clara Maria, de 10 meses, de seu casamento com Rafael Vitti, na manhã desta terça-feira (22). No registro, a menininha aparece comendo, com a boca toda suja, e pede para a mamãe continuar dando manga para ela.

“É, minha deusa. Se diz o que devo fazer com uma manga, que dirá com minha vida. Você precisa de um irmão. Alguém que você brigue todo dia, mas ame mais que tudo. Vou providenciar “, legendou Tata.

Os seguidores da apresentadora do “Lady Night” se derreteram com o post e ficaram empolgados com a possibilidade de Tata ser mamãe de novo. “Providencia! Imagina duas dessas delícias?”, comentou Mariana Belém. “Eba! Teremos um irmão para a deusa”, comemorou um fã. “Que coisinha linda, gente”, declarou outro.

