Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Acontece que a locação de luxo não permite que crianças utilizem a piscina que fica no terraço do estabelecimento Foto: Reprodução/Instagram (Foto: Reprodção/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A família do jogador Dentinho, do Shakhtar Donetsk foi expulsa da piscina de um resort na Ucrânia. A esposa do atleta, Dani Souza, que ficou conhecida no Brasil como “Mulher Samambaia” do programa “Pânico”, compartilhou o momento em um canal no Youtube.

Acontece que a locação de luxo não permite que crianças utilizem a piscina que fica no terraço do estabelecimento. Dani alegou que não foi avisada previamente, já que o hotel aceita crianças. No vídeo, uma funcionária aparece pedindo para que a família, que estava acompanhada de amigos, se retirassem.

Dani chega a dizer para que as pessoas viajassem a Ucrânia não alocassem quartos naquele resort. Um dos filhos do casal chega a falar para que a mãe pedisse o dinheiro de volta. O jogador Dentinho não estava com a família no momento do acontecimento.

