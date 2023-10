Geral Alok reencontra seu pai após ataques em festa rave de Israel: “Que alívio”

O DJ Swarup estava tocando no momento do atentado, mas conseguiu escapar em segurança. Foto: Reprodução/Redes Sociais

O DJ Alok comemorou o reencontro com o pai pelas redes sociais na noite de quarta-feira (11). Juarez Petrillo, também conhecido como DJ Swarup, sobreviveu ao ataque do Hamas ao festival de música eletrônica chamado Universo Paralello no sábado (7) em Israel, o evento tem origem brasileira e foi criado por Petrillo.

A rave ocorreu perto da fronteira com a Faixa de Gaza e foi um dos principais alvos do grupo terrorista Hamas, que atacou Israel e deixou pelo menos 260 mortos na região do festival.

O DJ Swarup estava tocando no momento do atentado, mas conseguiu escapar em segurança, segundo Alok.

“Estou em choque”

O DJ Swarup filmou o momento em que o festival foi interrompido após o ataque do Hamas, em Israel. O vídeo postado em rede social por ele mostra fumaça no céu e as pessoas se movimentando no local.

“Estou em choque até agora! E as bombas não param de explodir… depois conto mais detalhes”, escreveu Petrillo.

“Surreal! […] Já estava no palco para tocar. Espiritual demais! Foi a primeira vez que aconteceu isso, nunca uma festa parou assim! Sei nem o que fazer dizer”, escreveu. “Helicópteros!! Explosões. Acabou a luz elétrica!! Bizarro!! Guerra!! Muito triste.”

Guerra

Milhares de foguetes foram lançados e, em comunicado, os militares de Israel afirmaram que “vários terroristas infiltraram-se no território israelita a partir da Faixa de Gaza”. O grupo terrorista Hamas reivindicou o ataque e afirmou se tratar do início de uma grande operação para a retomada do território.

Naquele momento, segundo os serviços de emergência, ao menos 298 pessoas morreram, sendo 100 em Israel e 198 na Faixa de Gaza, mortas na retaliação israelense. Outras milhares de pessoas ficaram feridas. Atualmente, o número de mortos já passa dos 2 mil, entre palestinos e israelenses.

Em resposta aos ataques, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que seu país está em estado de guerra. O premiê lançou a operação “Espadas de Ferro” e convocou uma reunião de emergência com autoridades de segurança. O país convocou uma grande quantidade de reservistas.

“Estamos em guerra e vamos ganhar”, disse Netanyahu. “O nosso inimigo pagará um preço que nunca conheceu”, disse no sábado.

