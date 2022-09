Rio Grande do Sul Alta de 300% no preço de medicamento para reposição hormonal é denunciada ao Ministério Público gaúcho

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2022

Valor do Deposteron nas farmácias passou de R$ 50 para R$ 200. (Foto: Reprodução)

Indicado para reposição de testosterona em pessoas trans ou com déficit na produção natural do hormônio, o medicamento Deposteron tem sofrido aumento abusivo de preço. A denúncia é da deputada estadual Luciana Genro (PSOL), que encaminhou o caso à Promotoria de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS).

Conforme a parlamentar (alertada por um apoiador que necessita regularmente do fármaco), em curto espaço de tempo uma caixa com três ampolas saltou de R$ 50 para R$ 200 (ou mais) nas farmácias. Ou seja: uma elevação de 300%. A situação é agravada pelo fato de o produto nem sempre ser oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Essa alta abusiva tem um impacto muito grande na comunidade trans, que já enfrenta preconceitos e vulnerabilidade social muito grandes”, protesta a deputada, autora de emenda que destinou R$ 500 mil à compra de hormônios voltados à população atendida no Ambulatório Trans de Porto Alegre. “É necessário que sejam tomadas providências”.

Na denúncia enviada ao MP-RS, Luciana Genro reitera o alerta sobre os riscos desse encarecimento para a saúde pública, já que o valor inacessível a boa parte dos indivíduos tem obrigado muita gente a interromper tratamento ou recorrer ao mercado paralelo, sem regulamentação e extremamente perigoso.

Reclamações

Nas redes sociais, o aumento repentino no preço do Deposteron tem motivado questionamentos e reclamações por parte de quem depende do medicamento para sua saúde física e mental. “É um absurdo!”, classificou um usuário em recente manifestação no Twittter. “Se antes já era difícil, imagina agora. Não quero recorrer a versões clandestinas, gente”, corroborou outro.

(Marcello Campos)

