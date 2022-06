Economia Aluguel residencial tem alta superior à inflação em maio

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Entre as capitais avaliadas, São Paulo apresenta o valor médio mais elevado Foto: Reprodução Entre as capitais avaliadas, São Paulo apresenta o valor médio mais elevado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A locação residencial no Brasil fechou o mês de maio com um aumento de 1,70%, acima da inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) no período (0,47%).

O preço médio do aluguel de imóveis residenciais foi de R$ 33,91 por metro quadrado no mês passado. Entre as capitais avaliadas, São Paulo apresenta o valor médio mais elevado. Na capital paulista, o metro quadrado chega a R$ 42,11. Em seguida, vêm Recife (R$ 38,83), Brasília (R$ 35,15) e Rio de Janeiro (R$ 34,81).

Já as capitais com o aluguel mais barato são: Fortaleza (R$ 21,16/m²), Goiânia (R$ 23,41/m²), Porto Alegre (R$ 25,53/m²) e Curitiba (R$ 26,45/m²).

Nos últimos 12 meses, o valor dos aluguéis no País acumula alta de 11,11%, encostando no índice de inflação para o período, de 11,73%. Os dados são do Índice FipeZap.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia