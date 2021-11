Política Alvo de comentários pesados de Arthur Virgílio, Aécio Neves devolve ataques: “figura irrelevante no PSDB”

22 de novembro de 2021

O deputado federal Aécio Neves foi chamado de “maçã podre”. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Alvo de comentários pesados do ex-prefeito de Manaus e pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, Arthur Virgílio, no último fim de semana, o deputado federal Aécio Neves decidiu rebater o candidato tucano que disputa as prévias do partido contra João Doria e Eduardo Leite. Para o deputado mineiro, chamado de “maçã podre” por Virgílio, o ex-senador e ex-prefeito de Manaus vive o “triste desfecho para uma longa trajetória” política.

“Faz muito tempo que o Arthur Virgílio se transformou numa figura pouco relevante no PSDB, onde ninguém o leva muito a sério. Em 2018, já tínhamos visto esse filme, quando, sem qualquer apoio, se declarou candidato contra Alckmin em troca de alguma visibilidade, e, ao final, saiu desferindo ataques violentos ao candidato e ao partido”, diz Aécio.

“Mas poucos acreditavam que, dessa vez, ele se prestaria ao papel de linha auxiliar da candidatura de João Doria e, mais grave, com financiamento do partido para isso. Triste desfecho para uma longa trajetória. Por outro lado, eu até me diverti com a analogia com frutas que ele fez. Quando encontrá-lo vamos ter uma conversa no pomar. Da maçã do PSDB com o laranja do Doria”, segue Aécio.

O mineiro reforça o apoio a Eduardo Leite: “Essa história de querer levar o PSDB para o Centrão é mais uma falsa narrativa criada para desqualificar o apoio ao Eduardo Leite que muitos tucanos têm dado. O que eu e vários companheiros do PSDB queremos, é uma candidatura forte na terceira via que possa aglutinar outras forças da sociedade. E eu sinceramente não consigo enxergar no governador Doria esse nome. O Eduardo tem muito melhores condições de liderar esse campo. Por isso, acredito que a maioria do PSDB o apoia. Estou seguro que se tivesse havido votação ontem, Eduardo venceria com alguma folga”.

Arthur Virgílio afirmara, na noite de domingo (21), que o deputado Aécio Neves é uma “maçã podre” que está “estragando bastante as outras” dentro do partido. Virgílio ainda criticou o comportamento “bolsonarista” em votações no Congresso.

“Considero o PSDB um caminhão carregado de maçãs boas, mas tem uma que está estragando as outras. E dou nome e sobrenome: Aécio Neves”, afirmou, em entrevista ao lado do oponente nas prévias, João Doria.

A declaração veio em um momento de racha no PSDB, depois de uma confusão sobre o desfecho das prévias e a instabilidade no aplicativo de votação. Diversos membros conhecidos da sigla não conseguiram usar o app e votar.

Em nota oficial divulgada no início da noite desta segunda-feira (22), o PSDB informou que concluirá até o próximo domingo (28) as prévias para escolha do candidato do partido a presidente da República. Três postulantes disputam as prévias – os governadores Eduardo Leite (RS) e João Doria (SP) e Arthur Virgilio.

Segundo a nota, a decisão de concluir as prévias até o próximo domingo foi tomada em conjunto pela direção da legenda e pelos três pré-candidatos. Logo após a divulgação, Eduardo Leite contestou a nota, que classificou como “equivocada”:

“Estamos diante de situação totalmente nova. Queríamos que se concluísse processo até amanhã [terça] no fim do dia. Agora, não só não vai se concluir como está se querendo mudança da empresa. Pode gerar muitos questionamentos”, afirmou.

O presidente do PSDB, o ex-deputado Bruno Araújo, afirmou que na manhã desta terça-feira (23) técnicos vão realizar testes a fim de verificar alternativas tecnológicas para a votação. Segundo ele, até as 12h, o partido aguardará um posicionamento da fundação responsável pelo aplicativo utilizado no último domingo.

João Doria e Arthur Virgilio manifestaram apoio à solução anunciada por Bruno Araújo.

Bruno Araújo, se reuniu na sede do PSDB em Brasília desde o início da tarde com representantes dos pré-candidatos e técnicos responsáveis pela elaboração do aplicativo.

Leite foi o único entre os pré-candidatos que compareceu presencialmente, mas informou que não participou das reuniões de Araújo com os representantes dos pré-candidatos.

“Eu estava numa sala à parte”, disse o governador. “Havia participação de representantes [da campanha de Leite], mas não foi dada condição para qualquer tipo de acordo porque, como eu disse, eu sequer tomei conhecimento. Você só pode dar acordo sobre aquilo que você conhece.”

Questionado sobre a fala do governador do Rio Grande do Sul, Araújo disse que conversou “pessoalmente” com Eduardo Leite.

“Pode até ter havido uma mudança de posição [de Leite], mas obviamente eu não sou nenhum leviano para, com a responsabilidade que tenho e com tudo que isso que nós estamos vivendo, estar fazendo qualquer tipo de entendimento desse sem ter conversado”, disse o presidente do PSDB.

Até a noite desta segunda, ainda não havia sido divulgado o motivo que causou a instabilidade no aplicativo. As informações são da revista Veja e dos portais de notícias IG e G1.

