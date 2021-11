Política Tribunal Superior Eleitoral inicia testes de segurança da urna eletrônica para eleição de 2022

22 de novembro de 2021

O teste é um procedimento de praxe realizado desde 2009. (Foto: Reprodução)

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) iniciou nesta segunda-feira (22) o TPS (teste público de segurança) do sistema eletrônico das eleições de 2022. Até sexta-feira (26), 26 investigadores de diversas instituições vão tentar executar 29 planos de ataque aos equipamentos da urna eletrônica. O teste é um procedimento de praxe realizado desde 2009.

Em cerimônia realizada às 14h desta segunda, no Auditório I do TSE, o presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, fez a abertura oficial do teste. Após dar as boas-vindas aos participantes e aos que acompanham as atividades do TPS no Tribunal, Barroso informou que esta edição do Teste Público conta com a participação recorde de 26 investigadoras e investigadores.

O ministro revelou que o TPS é o segundo momento do Ciclo de Transparência das Eleições, tendo o primeiro ocorrido em outubro, com a abertura dos códigos-fonte dos sistemas eleitorais, a um ano das Eleições 2022, para que partidos políticos e diversas instituições públicas e privadas possam fazer as inspeções que desejarem.

“O TPS é o segundo momento do processo eleitoral. O primeiro momento é a abertura do código-fonte para todos os partidos e entidades fiscalizadoras terem acesso e poderem conhecer e ver o programa”, afirmou Barroso, ressaltando o constante desenvolvimento das tecnologias para fortalecer a segurança e a integridade da votação eletrônica.

Barroso assinalou que o Tribunal disponibiliza aos participantes do Teste Público de Segurança acesso aos códigos-fonte para que possam realizar planos de ataque para tentar descobrir eventuais vulnerabilidades nos sistemas. “Nós procurarmos aprimorar os sistemas mediante ataques de pessoas físicas, instituições, hackers do bem, que queiram tentar vulnerar as diferentes camadas de proteção do sistema. É uma parceria com a sociedade. Não é um confronto. Isso porque essas pessoas estão nos ajudando a melhorar o sistema”, pontuou.

Respondendo a perguntas dos jornalistas, Barroso disse que, se participantes do TPS encontrarem qualquer vulnerabilidade durante a execução dos planos de ataque, ela será corrigida, sendo os responsáveis pelo respectivo plano convidados, em momento oportuno, a verificar se a questão foi solucionada.

Além de Barroso, participaram da abertura do evento o vice-presidente do TSE, ministro Edson Fachin, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, o juiz auxiliar da Presidência do TSE e coordenador da Comissão Avaliadora do TPS 2021, Sandro Vieira, e o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal, Júlio Valente. Ministros do TSE e integrantes da Comissão de Transparência das Eleições (CTE) acompanharam a solenidade. Durante o evento, foi exibido um vídeo produzido pela Secretaria de Comunicação e Multimídia do TSE (Secom) sobre o Teste Público de Segurança.

Na cerimônia desta segunda, Barroso destacou o Programa de Enfrentamento à Desinformação do TSE, que conta com diversos parceiros representantes das principais plataformas digitais, entre outros. O ministro informou que pesquisas recentes mostram que, hoje, o WhatsApp representa 79% da fonte de informação das pessoas, ficando as emissoras de TV com 50%. Segundo ele, é preciso envolver cada vez mais as mídias digitais no processo de esclarecimento à população e no combate às notícias falsas.

O ministro citou outras iniciativas tomadas pelo TSE, como a assinatura de convênio com a Universidade de São Paulo (USP) com o objetivo de reduzir os custos das eleições na forma de equipamentos. Também falou sobre as futuras campanhas publicitárias da Corte sobre o funcionamento das urnas, a valorização da democracia e a associação da Justiça Eleitoral com os 200 anos da Independência do Brasil, a serem comemorados em 2022.

