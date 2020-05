Celebridades Alvo de críticas, Victoria Beckham desiste de suspender contratos de 30 funcionários de sua grife

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

"O bem-estar da minha equipe e do nosso negócio significa tudo para mim", declarou a estilista. Foto: Reprodução "O bem-estar da minha equipe e do nosso negócio significa tudo para mim", declarou a estilista. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma boa surpresa em tempos sombrios: Victoria Beckham desistiu da ideia de colocar 30 de seus funcionários no plano do governo da Grã Bretanha, que pagaria 80% de seus salários. A grife da ex-Spice Girl, que emprega 120 pessoas, enviou comunicados a 30 deles avisando-os de que eles entrariam no plano de auxilio governamental por dois meses.

A empresária disse ao The Guardian: “Agora não vamos nos basear no esquema de licença do governo. No início do bloqueio [da pandemia], os acionistas concordaram com a diretoria para conceder uma pequena proporção de funcionários. Nesse ponto, não sabíamos quanto tempo o bloqueio poderia durar ou seu provável impacto nos negócios. O bem-estar da minha equipe e do nosso negócio significa tudo para mim”.

A empresa negou que a reversão da medida se deu por conta da reação do público e, em vez disso, insistiu que o conselho “agora acredita que, com o apoio de nossos acionistas, podemos navegar por essa crise sem nos basear no esquema de licença”. A verdade é que Victoria foi extremamente criticada por ser dona de uma fortuna pessoal que gira em torno de dois bilhões de reais e, mesmo assim, tomar uma decisão que custaria mais de um bilhão de reais.

