Celebridades A modelo Gigi Hadid fala sobre sua gravidez pela primeira vez

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O site TMZ noticiou que Gigi está esperando uma menina. Foto: Reprodução/Instagram O site TMZ noticiou que Gigi está esperando uma menina. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Gigi Hadid confirmou sua gravidez durante participação no programa The Tonight Show. A modelo de 25 anos está grávida do seu primeiro filho com o namorado, o músico Zayn Malik, ex-One Direction.

Durante a entrevista, Gigi disse que estava planejando um anúncio especial antes que a notícia fosse divulgada pela mídia nesta semana. “Obviamente, desejávamos poder ter anunciado isso em nossos próprios termos”, destacou.

“Mas estamos muito animados e felizes e agradecidos pelos desejos e apoio de todos”, disse a modelo, de acordo com o vídeo que mostra uma prévia da entrevista. “Especialmente durante esse período.”

O site TMZ informou, na última quinta-feira (30), que Gigi está esperando uma menina. Segundo o tabloide, a festa de aniversário de 25 anos da modelo, realizada em meio à pandemia, foi decorada com balões rosa, sacolas de presentes ‘Hello Little One’ e bolo cor-de-rosa.

O casal se conheceu em 2015, quando Gigi estrelou um clipe de uma música de Zayn, de 27 anos. Após terminaram em março de 2018, eles voltaram a namorar no final de 2019.

“Assim que Gigi e Zayn voltaram a ficar juntos novamente no final do ano passado era como se nunca tivessem pulado uma barreira e soubessem o que tinham de especial. O casal e suas famílias estão muito felizes”, explicou uma fonte ao site Entertainment Tonight.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades