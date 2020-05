Celebridades Filha de Fernanda Young compartilha homenagem: “Ela faria 50 anos”

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

Fernanda morreu em agosto do ano passado após ter uma crise de asma seguida de parada cardíaca. Foto: Reprodução/Instagram Fernanda morreu em agosto do ano passado após ter uma crise de asma seguida de parada cardíaca. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Estela May usou suas redes sociais para lembrar o aniversário de sua mãe, a atriz, escritora e roteirista, Fernanda Young, falecida em agosto do ano passado. Ela compartilhou uma imagem com um áudio de Fernanda.

“Hoje ela faria 50 anos”, dizia a legenda.

Os fãs saudosos ainda deixaram mensagens carinhosas. “Nossa! Sinto tanta saudade”, escreveu uma seguidora. “Melhor taurina do mundo!”, disse outra. “Foi amor de primeira”, compartilhou o admirador.

Em seguida, ela publicou uma outra mensagem:

“Saudade. Às vezes sinto que falo com você ouvindo música. às vezes pela maneira que o sol bate no chão do seu quarto, ou quando olho pro meu pé ridiculamente minúsculo. Às vezes é nas maluquices diárias. pequenas maluquices como dormir do outro lado da cama, só conseguir do outro lado da cama, decidir que minha nova eu dorme do outro lado da cama. Às vezes falo com você bebendo uma coca zero ou repetindo palavras em francês de um filme qualquer “au bientot” “étrange” “maintenant” coisas assim. gosto de falar com você quando escrevo. Espero que você esteja dando a festa mais incrível em plêiade. Luzes refletidas de luas distantes, almas boêmias de todo canto do universo, portais para mundos nunca antes explorados, estrelas cintilantes e tobogãs intergaláticos que desencadeiam em buracos de minhoca”, escreveu.

Ela continua: “Em casa, tudo bem. O John é poeta, a Catita vai salvar o mundo, a Biju me impressiona todo dia. Titia continua hilária e papai lindamente genial. Eu fico muito no seu quarto, que agora se chama love shack. Agora quando a gente brinda falamos titi ao invés de tim-tim. Toda hora que vejo um grampo largado por aí penso em você. Sentimos saudade. Você costumava dizer que meu nome significava estrela de maio. Ufa. Te sinto mais do que nunca e te amo sempre”, finalizou.

Fernanda é autora de séries de sucesso, como “Os Normais”, “Minha Nada Mole Vida”, “Os Aspones” e “Shippados”.

A atriz estava no sítio da família em Gonçalves, em Minas Gerais, quando passou mal. Ela teve uma crise de asma seguida de parada cardíaca. Fernanda foi levada de ambulância para um hospital da cidade vizinha, Paraisópolis, onde uma equipe médica tentou reanimá-la, mas sem sucesso.

