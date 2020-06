Grêmio Alvo de muitas “sondagens”, Grêmio ainda aguarda por propostas oficiais pelo elenco

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Vice de futebol Paulo Luz volta afirmar que o clube necessita da venda de atletas Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Além de influenciar na realização dos campeonatos, a pandemia do novo coronavírus traz impacto direto na janela de transferências. Mesmo com a necessidade declarada de negociar algum atleta para manter a saúde financeira do clube, o Grêmio afirma que ainda não recebeu nenhuma proposta oficial por peças do seu elenco.

O vice de futebol Paulo Luz, em entrevista à declarou que o clube é alvo de muitas sondagens, mas, momentaneamente, ainda não se abriu nenhuma tratativa formal por negócios. “Recebemos muitas sondagens, mas ainda não abrimos nenhum diálogo formal. Nossa visão é que com as definições dos campeonatos, os negócios possam aquecer”, declarou.

Com os meses passando e sem a volta das competições, acrescida da falta de incremento de receitas, o clube já deixou claro a necessidade de se desfazer de algum jogador para evitar prejuízos maiores nas finanças: “Para manter o plano de sustentabilidade financeira, precisaremos vender algum atleta.”

Além de Everton, principal jogador do time, o tricolor também vê a possibilidade de transferências de outros ativos, como nomes de Pepê, Alisson, Jean Pyerre, Matheus Henrique e Kannemann.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

