Grêmio Há três meses longe do Grêmio, Renato Portaluppi volta a ser flagrado em praia no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O técnico do Grêmio Renato Portaluppi, que segue no Rio de Janeiro, voltou a ser visto na praia, neste final de semana, em Ipanema. Em meio à pandemia da Covid-19 e das restrições das autoridades locais, o treinador foi fotografado batendo bola à beira-mar.

Mesmo com os jogadores realizando treinos em Porto Alegre, Renato foi liberado para permanecer em isolamento no Rio de Janeiro, em sua residência, por ser considerado grupo de risco. O treinador passou recentemente por duas cirurgias cardíacas e foi recomendado que, no momento, ele permanecesse em isolamento.

Desde a paralisação do futebol em virtude do novo coronavírus, o técnico segue na capital fluminense. O último jogo comandado por Renato foi em 15 de março, na partida contra o São Luiz, na Arena, pelo Campeonato Gauchão.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

