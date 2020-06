Grêmio Com Everton de “ficha 1”, vice de futebol do Grêmio aponta para outras peças que podem ser alvo de negociações

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Jean Pyerre e Alisson são alguns dos nomes indicados por Paulo Luz Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Principal destaque do Grêmio, Everton é pauta recente quando se trata de mercado de transferências. Contudo, o atacante que é alvo do Napoli, não é o único no elenco gremista que pode ser envolvido em uma negociação nesta janela de transferências. Com a necessidade de venda de um dos ativos, em virtude da crise com a paralisação das competições, o vice de futebol Paulo Luz, em entrevista exclusiva, indicou outros nomes que podem ser alvos de sondagens.

Questionado sobre o assunto mais recente referente ao Everton, o dirigente reafirmou que, apesar do contato entre dirigentes do Napoli e do procurador do jogador, o clube não recebeu nenhuma proposta oficial dos italianos: “Houve muitas especulações. Em realidade, o Grêmio não recebeu nenhuma proposta formal. Sabemos que houve do Napoli com o seu procurador, o que é absolutamente normal. Nós, Grêmio, não recebemos nenhuma indicação de proposta formal do Napoli”.

Na visão de Luz, o momento do futebol também interfere nas negociações. O que poderá ser resolvido apenas no retorno completo de todas as competições: “A visão que temos é que, as negociações vão ficar mais firmes, com processo de negociação mais consolidado, a parir do incio do calendário em agosto. Talvez essa janela possa ser postergada, e então essas definições devem ocorrer”.

Apesar do camisa 11 estar em evidência no clube, o vice de futebol também aponta para outros nomes que podem ser alvo de negócios no futuro. Começando pelos jovens, como Jean Pyerre, Matheus Henrique e Pepê, além de Alisson e do próprio zagueiro Kannemann, jogador que soma convocações para a Seleção Argentina.

“O Everton por ser jogador de Seleção Brasileira, melhor jogador da Copa América, está sempre em evidência. Mas o Grêmio também tem outros valores, que também são jogadores que podem ser sondados e podem estar em uma negociação em nível internacional”, declarou Paulo Luz.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

