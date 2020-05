Esporte “Enquanto puder vestir, vou honrando esse manto”, diz Everton sobre possível saída do Grêmio

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







"Para mim, é um prazer vestir essa camisa. Enquanto puder vestir, vou honrando esse manto", afirmou. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Em meio a pandemia do coronavírus, mesmo que os jogos oficiais estejam paralisados e sem data definida para serem retomados, os clubes ainda planejam o futuro fora das quatro linhas.

Durante a semana, muito se especulou sobre a saída de Everton do Grêmio para fora do País. Até agora, nada foi confirmado, inclusive pelo jogador, que nesta quinta-feira (28) concedeu entrevista para os canais oficiais do clube e disse que quer seguir honrado a camisa do Grêmio, enquanto for possível.

Ao ser questionado sobre como está a cabeça com a possibilidade de deixar o clube na janela europeia, o atacante evitou projetar o futuro, mas assegurou que seguirá dando o máximo dentro de campo. “Quero fazer parte da história do Grêmio, como já venho fazendo. Para mim, é um prazer vestir essa camisa. Enquanto puder vestir, vou honrando esse manto”, afirmou.

Novos uniformes

O Grêmio lançou os seus novos uniformes para a temporada de 2020. Em parceria com a Umbro, fornecedora de material esportivo do clube desde 2015, foram anunciados o fardamento tricolor e também o branco que, neste ano, ganhou listras azuis. Conforme a empresa, as camisetas homenageiam a garra dos gremistas, por meio da frase “É Puro Sentimento”.

No entanto, os novos produtos do Grêmio deram o que falar nas redes sociais. Comentários negativos e positivos foram reproduzidos quando lançado o novo manto.

Para Everton, a camisa é ainda mais bonita quando vista de perto e que a possibilidade de voltar a vestir o uniforme tricolor deu novo ânimo depois de três semanas de exercícios físicos. “Camisa muito bonita. Ficamos felizes de voltar a vestir esse manto. Infelizmente, nesta situação, mas logo estaremos na Arena representando essa camisa que é muito pesada”, declarou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte